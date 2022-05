Carlos Alcaraz Garfia: a nova estrela do ténis tem 19 anos e quer ser o melhor

Carlos Alcaraz Garfia é um tenista espanhol que tem apenas 19 anos e que venceu o ATP de Madrid, depois de derrotar o alemão Alexander Zverev em apenas dois sets. Subiu três lugares no ranking mundial só no torneio de Madrid.

