Ucrânia: Petição propõe mudar nome de Rússia para Moscóvia, Kremlin responde com “Reino de Porcos”

O presidente ucraniano vai estudar uma petição eletrónica com 25.000 assinaturas que sugere alterar oficialmente o nome de "Rússia" por "Moscóvia", proposta rejeitada pelo Kremlin, que retaliou e propôs mudar o nome de Ucrânia para "Reino de Porcos".





Segundo a agência noticiosa ucraniana Unian, o autor da petição sustenta que o nome histórico da Rússia é Moscóvia, pelo que defende também substituir as palavras "russo" por "moscovita" e "Federação Russa" por "Federação de Moscovo"."Este nome foi usado na Europa e em algumas línguas asiáticas. Em muitos mapas históricos dos séculos XVI e XIX, que foram feitos na Europa antes e depois da mudança do nome do reino de Moscovo para o Império Russo, também aparece este nome", argumenta-se na petição.O autor também aponta que a Rússia existe há 301 anos, desde 22 de outubro de 1721, quando o czar Pedro I de Moscovo proclamou o reino moscovita como 'Império Russo'.Volodymyr Zelensky indicou este sábado que a questão levantada na petição "requer um exame minucioso a nível do contexto histórico e cultural e tendo em consideração as possíveis consequências jurídicas internacionais".O Presidente ucraniano acrescentou que encarregou o primeiro-ministro, Denys Shmyhal, para analisar e aprofundar a questão junto das instituições científicas.A proposta de Kiev foi duramente criticada pelo ex-presidente russo, Dmitri Medvedev, que, na conta pessoal da rede social Telegram, "aconselhou" a Ucrânia a mudar de nome para "Reino de Porcos", "seguidores do nacionalista ucraniano e colaboracionista nazi Stepan Bandera"."O supremo comando nazi de Kiev encarregou-se de estudar a questão da mudança do nome da Rússia para Moscóvia. Bom, o que dizer? Qual a nossa resposta? Claro que não Jojliandia (apelido pejorativo para os ucranianos). E muito menos Malorrossiya. Apenas Schweinisch Bandera - Reich (Reich dos porcos seguidores de Bandera", publicou Medvedev no Telegram.Bandera, considerado por Kiev como um herói nacional, liderou um movimento nacionalista durante a Segunda Guerra Mundial que esteve por trás do assassínio de cerca de 100.000 civis de etnia não ucraniana na Volhynia e colaborou com as forças de ocupação da Alemanha nazi, pelo que é bastante odiado tanto na Polónia como na Rússia.O ex-presidente russo, conhecido pelos seus comentários políticos profanos, foi acompanhado pela porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakhatrova, que afirmou que a proposta de Zelensky "prova" que Moscovo "tem razão todos os dias"."Aqui está uma nova tentativa de tornar a Ucrânia 'anti-Rússia'", escreveu Zakharova na conta pessoal na mesma rede social.A ideia de mudar o nome da Federação Russa para Moscóvia não é nova na Ucrânia.Já em 2019, Nikita Poturaev, assessor político de Zelensky, fez uma proposta nesse sentido e posteriormente, o jornalista Ayder Muzhdabayev afirmou que a mudança do nome da Rússia para Moscóvia teria fundamentos históricos.A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).