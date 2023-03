Ucrânia. Pescar no gelo para esquecer o stresse da guerra

Num país massacrado pela guerra, viver ou morrer depende quase sempre da sorte, ou do azar, do lugar onde se está em cada momento. Perto da frente de batalha, no Donbass, no meio de um lago gelado será, em teoria, um espaço razoavelmente seguro. Mas não é essa a razão que leva Oleksandr e os amigos Alexey e Fedir a passar dias inteiros a perfurar o gelo espesso, de um dos muitos lagos nos arredores de Pokrovske, para tentar a sorte numa estranha forma de pesca. “A minha ideia é passar o tempo. Não gosto de estar em casa, tristonho, sem fazer nada. Pelo menos aqui tento apanhar peixes”, confessa Oleksandr Pavlovich, reformado de 67 anos.