Greve na CP leva à supressão de 104 comboios de 341 programados até às 12h

A greve dos maquinistas da CP levou à supressão de 104 dos 341 comboios programados para este sábado entre as 00h00 e as 12h, segundo um balanço enviado à Lusa pela empresa transportadora.







ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

De acordo com a informação atualizada, do total de 341 comboios previstos, 237 foram efetuados e 104 foram suprimidos (30,5%).A CP - Comboios de Portugal especifica que dos 105 regionais só se realizaram 51, tendo ficado 54 ligações por fazer.Quanto aos urbanos de Lisboa, estavam previstos 131, foram suprimidos 19 e efetuados 112; nos urbanos do Porto, estavam programados para aquele período 71, foram realizados 56 e suprimidos 15; nos comboios urbanos de Coimbra, estavam previstos 12, foram efetuados seis e cancelados outros seis.No que respeita aos comboios de longo curso, estavam previstos 22, foram suprimidos 10 e realizados 12.A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ)contra a última proposta de aumentos salariais de 51 euros, que representa uma progressão média na carreira de 3,89%, que a estrutura sindical considera "claramente inaceitáveis".Assim, os trabalhadores estiveram em "greve à prestação de todo e qualquer trabalho" das categorias representadas pelo SMAQ, desde as últimas horas do dia 09 e até às primeiras horas de hoje, passando depois a vigorar uma greve ao trabalho suplementar.Segundo o sindicato, entre as 00h00 de hoje e as 23h59 de dia 17, está convocada "greve à prestação de trabalho a todos os períodos normais de trabalho diários que tenham a duração prevista superior a sete horas e 30 minutos, para as categorias Maquinista ou Maquinista Técnico".Já entre as 00h00 do dia 11 e as 23h59 do dia 17, fazem "greve à prestação de trabalho a todos os períodos normais de trabalho diário que impliquem entradas e/ou saídas na sede entre as 00h00 e as 6h, para as de Maquinista ou Maquinista Técnico", e, entre as 00h00 do dia 14 e as 23h59 do dia 17, "greve a todos os períodos normais de trabalho que tenham a duração prevista superior a seis horas, para as categorias Inspetor de Tração ou Inspetor Chefe de Tração".O tribunal arbitral decretou serviços mínimos de cerca de 30% a nível nacional, bem como no que seja necessário à segurança e manutenção do equipamento e instalações e de serviços de emergência e comboios de socorro.Em fevereiro, as greves convocadas por vários sindicatos da CP levaram à supressão de centenas de comboios por dia.