UE aprova acordo de 2 mil milhões de euros para produzir e enviar munições de grande calibre para a Ucrânia

Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) aprovaram esta segunda-feira um pacote de dois mil milhões de euros para produzir e disponibilizar munições de grande calibre à Ucrânia, anunciou o alto-representante para os Negócios Estrangeiros e Segurança.







REUTERS/Johanna Geron

"Uma decisão histórica. No âmbito da minha proposta, os Estados-membros concordaram entregar um milhão de munições de artilharia nos próximos 12 meses", escreveu Josep Borrell na rede social Twitter.O pacote foi aprovado durante uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da UE, em Bruxelas.Os dois mil milhões de euros têm como propósito a produção de munições de 155 milímetros que a Ucrânia pediu há semanas para continuar a repelir a invasão da Federação Russa, que começou há mais de um ano.A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).