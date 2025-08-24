Rússia acusa Ucrânia de ter atacado instalação nuclear enquanto Kiev celebra o dia da independência

A Rússia acusou a Ucrânia de ter lançado, este domingo, ataques noturnos com recurso a drones - o que provocou um incêndio numa instalação nuclear russa, na região de Kursk. As acusações surgem no dia em que Kiev comemora 34 anos de independência.



Ucrânia celebra dia da independência Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Segundo as autoridades russas, várias instalações de energia e eletricidade foram alvos de ataque. Em Kursk, uma instalação nuclear ficou até danificada, tendo provocado um incêndio que foi rapidamente extinto.

Neste incidente não houve registos de quaisquer vítimas e os níveis de radiação permanecem dentro dos limites, embora o ataque tenha danificado um transformador. No entanto, além deste, houve também um outro fogo numa outra localidade.

Os bombeiros foram chamados para um incêndio no porto de Ust-Luga, na região russa de Leningrado - um importante centro de exportação de combustível. Segundo as autoridades, terão sido intercetados nesse local 10 drones ucranianos. Quando foram abatidos, desencadeou-se um incêndio.

O Ministério da Defesa informou que as forças russas destruíram um total de 95 drones ucranianos em território russo, durante esta noite. A Agência Internacional de Emergia Atómica (AIEA) diz estar agora a par dos relatos de que o incêndio havia sido alegadamente provocado por uma "atividade militar", mas ainda não recebeu confirmação independente.

Enquanto isso, a Força Aérea da Ucrânia avançou que Moscovo lançou 72 drones e um míssil de cruzeiro para o espaço aéreo ucraniano. 48 destes terão sido intercetados.

Os incidentes ocorrem durante o dia da independência da Ucrânia, que comemora a independência da União Soviética que se deu em 1991. Este domingo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, entretanto já fez um discurso da Praça da Independência. “Estamos a construir uma Ucrânia que terá força e poder suficientes para viver em segurança e paz”, disse. "O que será do nosso futuro depende somente de nós."