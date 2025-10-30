Tribunal da Coreia do Sul proíbe grupo musical NewJeans de abandonar editora

Os cinco membros da banda feminina anunciaram a decisão de abandonar a ADOR em novembro do ano passado, acusando a editora de maus-tratos.

Um tribunal da Coreia do Sul decidiu esta quinta-feira a favor da ADOR, numa disputa com o grupo musical feminino NewJeans, cujas cinco integrantes procuravam deixar a editora, alegando maus-tratos.



Tribunal impede NewJeans de deixar editora ADOR após alegações de maus-tratos AP Photo/Ahn Young-joon

O grupo de 'pop' sul-coreano, ou K-pop, composto por cinco membros --- Haerin, Danielle, Hanni, Minji e Hyein --- anunciou a decisão de abandonar a ADOR em novembro do ano passado, acusando a editora de maus-tratos. "É difícil concluir que a confiança mútua entre as partes contratantes tenha sido quebrada", afirmou o tribunal na sentença, citada pela agência de notícias pública sul-coreana Yonhap.

"O nível de confiança entre a ADOR e o NewJeans não pode ser considerado suficientemente comprometido para justificar a rescisão do contrato de exclusividade", acrescentou.

O NewJeans, juntamente com o BTS, são um dos grupos de K-pop de maior sucesso da agência sul-coreana HYBE, empresa-mãe da editora ADOR.

Após o anúncio de novembro, a editora argumentou que o NewJeans deveria continuar a trabalhar sob a sua gestão e pediu ao tribunal que proibisse as integrantes do grupo de trabalharem de forma independente. Em março, o tribunal já tinha decidido a favor da ADOR, determinando que o grupo --- agora conhecido como NJZ --- não deveria prosseguir atividades independentes.

O NewJeans, que se estreou em 2022, é um dos grupos mais rentáveis da HYBE.

O grupo está em conflito com a editora desde abril de 2024, quando a HYBE tentou forçar a saída da produtora Min Hee-jin. Em solidariedade, o grupo enviou um ultimato à HYBE, exigindo, entre outras coisas, a reintegração de Min, algo que a empresa recusou.

Em resposta, as integrantes do NewJeans tornaram pública a disputa, acusando a editora de sabotar intencionalmente as suas carreiras.

No ano passado, Hanni, membro do grupo, alegou que o grupo tinha sido alvo de assédio no local de trabalho, incluindo "mal-entendidos e manipulação deliberada" durante a colaboração com a ADOR.