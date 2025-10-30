Regiões do norte e centro com chuva forte e persistente na sexta e sábado

Por causa da chuva forte, o IPMA já emitiu aviso laranja para as regiões do norte e centro entre as 3h de sexta-feira e as 00h00 de sábado e aviso amarelo apenas para os distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco entre as 3h de sexta-feira e as 6h de sábado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para sexta-feira e sábado no norte e centro do continente chuva persistente e por vezes forte, com alguma severidade naquelas regiões, segundo a meteorologista Patrícia Gomes.



Chuva forte e persistente atinge o norte e centro de Portugal, segundo o IPMA Vítor Mota

"Os próximos dias vão ser caracterizados pela passagem de uma superfície frontal fria que vai atravessar todo o território do continente. É uma superfície frontal fria que tem muita atividade [e] que vai trazer muita chuva. As maiores quantidades são esperadas nas regiões norte e centro", adiantou à agência Lusa a meteorologista do IPMA.

De acordo com Patrícia Gomes, a chuva vai começar a cair já no final do dia hoje no Minho e Douro Litoral e gradualmente ao longo do dia de sexta-feira vai atravessar todo o território do continente. "Com alguma lentidão [a superfície frontal] vai ficar quase estacionária principalmente na região centro, o que acaba também por dar uma persistência à chuva que vai ocorrer. Persistência de um modo geral nos mesmos locais e com alguma intensidade e isso pode gerar situações um pouco mais complicadas", contou.

No final do dia de sexta-feira, segundo Patrícia Gomes, esta chuva vai estar "entre Setúbal e Portalegre e acaba por ficar aí durante algum tempo".

"Depois no dia 1 de novembro [sábado] começa a atravessar a região sul. Isto não significa que não chova nas regiões do norte e centro. Vai continuar a chover, mas não se espera que seja com a mesma intensidade que no dia 31 [sexta-feira]. É uma situação com alguma perigosidade", destacou.

Por causa da chuva forte, o IPMA já emitiu aviso laranja para as regiões do norte e centro entre as 3h de sexta-feira e as 00h00 de sábado e aviso amarelo apenas para os distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco entre as 3h de sexta-feira e as 6h de sábado. "Vamos acompanhando a situação, mas é uma situação um pouco complicada para algumas regiões, até devido, a esta superfície ficar estacionária durante alguma horas numa determinada região", disse.

Quanto ao vento, Patrícia Gomes adiantou que vai intensificar a partir do meio da tarde de hoje nas terras altas e no litoral norte e centro, mas nada de muito significativo.

"Em relação à temperaturas, os valores da máxima situam-se entre 15 e os 20 graus nas regiões do norte e centro e entre os 20 e os 23 graus na região sul, com uma pequena descida no domingo", referiu.

As temperaturas mínimas vão registar uma descida mais significativa, prevendo-se valores da ordem de 10 a 15 graus nas regiões norte e centro, descendo para valores inferiores a 05 graus em alguns locais do interior norte e centro na noite de sábado para domingo. As mínimas vão variar entre 13 e 18 graus na região sul, descendo para valores entre 09 e 14 graus na noite de sábado para domingo.

"Depois desta situação vamos ter a intensificação de uma crista anticiclónica que vai fazer com que haja um desagravamento da situação meteorológica com diminuição da nebulosidade. O vento vai desagravar e não se espera precipitação, pelo menos durante dois três dias, mas a meio da próxima semana a situação poderá mudar", disse.