Tanques Leopard cedidos por Portugal estão na Alemanha e prontos a seguir para a Ucrânia

Os três tanques Leopard 02 A6 que Portugal disponibilizou à Ucrânia já estão na Alemanha prontos para seguir para o território ucraniano até ao final do mês, anunciou esta quarta-feira a ministra da Defesa Nacional.







REUTERS/Radovan Stoklasa

"Posso informar desde já que os três carros de combate Leopard 02 A6 que nós demos à Ucrânia estão já na Alemanha e estão em boas condições operacionais, estão a ser ajustados para depois serem entregues em conjunto com os 18 carros de combate alemães até ao final do mês", sustentou Helena Carreiras.A ministra falava pouco antes do início de uma reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia (UE), organizada pela presidência sueca do Conselho da UE, em Estocolmo.