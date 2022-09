A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Sporting vence em casa com Tottenham e isola-se na liderança do Grupo D da 'Champions'

O Sporting venceu esta terça-feira em casa o Tottenham, por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, e isolou-se na liderança da 'poule'.







REUTERS/Rodrigo Antunes

Paulinho, aos 90 minutos, e o estreante Arthur Gomes, aos 90+3, marcaram os golos do triunfo dos 'leões', que passam a somar seis pontos, mais três do que os ingleses.No outro encontro do Grupo D, entre equipas que perderam na primeira ronda, o Marselha recebe hoje o Eintracht Frankfurt às 20:00.O jogo contou com 39.899 espetadores na casa dos leões.