O fim de Messi e CR7, os novos melhores do mundo e um FC Porto bipolar

Depois do desaire na Champions e das críticas ao seu desempenho, irá Ronaldo descarregar a sua frustração frente ao Cagliari? Serão Mbappé e Haaland os novos candidatos ao trono do futebol mundial? E que FC Porto teremos frente ao Paços de Ferreira: o que tem feito sucesso na Europa ou o que desperdiça pontos no campeonato?

Messi e Cristiano Ronaldo out, Mbappé e Haaland in. É esta a nova ordem mundial. O craque argentino e o astro português ganharam 11 das últimas 12 Bolas de Ouro para melhor jogador e dominaram o futebol mundial, mas os seus reinados parecem estar a entrar no ocaso. Um sinal disso: desde 2005 que havia sempre um deles nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas agora isso não se concretizou, com o afastamento da Juventus frente ao FC Porto e do Barcelona aos pés do Paris Saint-Germain.

Em Itália, as ondas de choque da eliminação da Juventus provocaram um tsunami que ainda não passou. Há poucos meses, ou mesmo semanas, Ronaldo enchia as capas dos jornais italianos por parecer eterno apesar dos seus 36 anos - e também porque carregava a equipa às costas. CR7 foi decisivo na Liga dos Campeões (é preciso não esquecer que a 8 de dezembro a Vecchia Signora foi ganhar 3-0 ao terreno do Barcelona, com Ronaldo a marcar por duas vezes). E também na Taça de Itália (o apuramento para a final, conseguido à custa do Inter de Milão, foi obra de Ronaldo e dos seus dois golos).

E mesmo no campeonato, onde a equipa segue em 3º lugar, a 10 pontos do líder Inter e a 4 do Milan (e ainda com um jogo em atraso), Ronaldo tem feito a diferença. Leva já 20 golos em 22 jogos, liderando a lista de melhores marcadores, à frente de Lukaku, do Inter, com 18 em 25 jogos (no total da época, Ronaldo soma 27 golos em 32 jogos). E também tem anotado golos importantes, que valeram, por si só, oito pontos – isto é, sem os golos decisivos de CR7, a Juventus seguiria no 7º lugar.

A Juventus somou o terceiro fracasso seguido na Liga dos Campeões, todos desde que Ronaldo se mudou para Turim. Foi eliminada sempre nos oitavos de final, primeiro pelo Ajax, depois pelo Lyon e agora pelo FC Porto – isto é, por equipas da segunda linha europeia, se comparados com tubarões como Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique ou os clubes inglesas.

Resta a final da Taça de Itália e o campeonato, sendo que dificilmente a Juventus será campeã. Para já, este domingo, é bem possível que Ronaldo e & se desforrem do desaire europeu (e das muitas críticas ao mau desempenho) frente ao Cagliari, equipa que luta para não descer de divisão (está dois pontos acima da linha de água).