Sindicato de pilotos denuncia falhas graves no dispositivo noturno do INEM

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) denunciou hoje que o atual dispositivo noturno dos helicópteros do INEM revelou "falhas graves" na primeira semana de funcionamento de duas aeronaves durante a noite.







Num balanço, o SPAC apontou para episódios de atraso do socorro de aproximadamente uma hora que "comprometem o sucesso das missões" dos helicópteros do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)."Vários doentes, transportados do Hospital de Bragança para o Porto pelo INEM, tiveram um atraso de aproximadamente 50 minutos -- atraso causado pela decisão de se colocar em Macedo de Cavaleiros um helicóptero maior, modelo Aw139", alertou em comunicado.A organização sindical indica que também outros doentes, transportados do Hospital de Bragança para o Hospital de Vila Real, atrasaram-se em cerca de 40 minutos. Este atraso também foi causado pela decisão de se colocar em Macedo de Cavaleiros um helicóptero Aw139.O SPAC denunciou também o atraso do socorro provocado pela ausência do helicóptero de Viseu no período noturno, às 00:30 de 1 de janeiro, para um transporte do Hospital da Covilhã para o Hospital de Coimbra."Com as ausências dos helicópteros do INEM, no período noturno, fica cada vez mais claro que o socorro à população esteve comprometido durante a primeira semana de 2024", realçou.Denunciando várias ocorrências, na última semana, o sindicato anotou que em 3 de janeiro -- no primeiro dia que o helicóptero transferido de Évora chegou a Macedo de Cavaleiros -- um doente demorou mais 20 minutos a chegar ao Hospital de Bragança do que seria o tempo normal, uma vez que o Aw139 teve de aterrar no aeródromo local.Em 4 de janeiro, o helicóptero de Macedo de Cavaleiros ficou retido no Porto durante noite, devido a condições meteorológicas, tendo o país ficado dependente do helicóptero que se encontrava em Loulé.Três dias depois, o helicóptero de Loulé esteve inoperacional no período noturno.No dia 8 de janeiro, recordou o sindicato, o helicóptero de Viseu saiu para fazer um transporte do Hospital de Bragança para o Hospital de Santo António, no Porto."Normalmente este transporte seria feito pelo helicóptero de Macedo de Cavaleiros, mas tendo presente o atraso que o doente iria sofrer devido às restrições operacionais desse helicóptero, foi decidido, para bem do doente, alocar o helicóptero de Viseu a esta emergência", referiu.O sindicato lembrou ainda que haverá "mais casos semelhantes, mas não reportados", alertando que, se os quatro helicópteros do INEM estivessem a operar durante 24 horas, haveria sempre forma de socorrer os doentes, algo que, sublinha, "não se verifica com o atual formato".Dois dos quatro helicópteros de emergência médica ao serviço do INEM, concretamente os estacionados em Viseu e em Évora, deixaram de operar à noite, desde o dia 1 deste mês, anunciou o Ministério da Saúde, no final de dezembro passado.Nessa altura, em declarações à Lusa, o presidente do INEM, Luís Meira, afirmou que a situação se devia manter no máximo durante seis meses.Já os outros dois helicópteros, que estão em Macedo de Cavaleiros e Loulé, continuam a operar 24 horas por dia, segundo o mesmo responsável.Em Viseu e Évora, nos períodos noturnos, "as respetivas equipas médicas garantirão a operacionalidade de duas" VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação).O INEM salientou que o dispositivo está 100% operacional no período diurno e explicou que o ajuste resulta de, numa consulta de mercado, o instituto só ter recebido duas respostas, uma delas com a solução que se vai implementar a partir de janeiro.