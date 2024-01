Buscas nas instalações do INEM em Lisboa, Porto e Gaia

A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão esta terça-feira a realizar buscas em várias instalações do INEM, no Porto.







As buscas foram confirmadas pelo INEM em comunicado: "O Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM) informa que estão a decorrer diligências por parte da Polícia Judiciária nas instalações do INEM do Porto e Lisboa, relacionadas com um procedimento específico de contratação de Recursos Humanos." A instituição diz estar a colaborar com as autoridades.Em causa estão suspeitas relacionadas com crimes de viciação das regras da contratação pública, segundo avança a CNN. Há vários crimes como falsificação de documentos ou prevaricação, nomeadamente na contratação de meios para socorro médico.A SIC avança ainda que vão ser realizadas buscas em Lisboa e Gaia.Segundo a CNN, de momento não estão previstas detenções. A investigação é liderada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional (DIAP) do Porto.