O atual presidente social-democrata deseja abandonar a liderança do partido antes de julho, mas delega no Conselho Nacional a respomsabilidade de definir uma data.

Rio confirma intenção de abandonar liderança do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, confirmou esta quinta-feira que irá deixar a liderança do PSD e será o Conselho Nacional a marcar a data das próximas diretas, mas manifestou vontade de sair, no máximo, até ao fim de julho.







Mário Cruz/Lusa

"Acho que o razoável é o partido resolver este assunto no primeiro semestre, até ao início de julho. Se quiserem antecipar ainda mais pode-se antecipar ainda mais", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião da Comissão Política Nacional que durou mais de quatro horas.