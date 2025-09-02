Sábado – Pense por si

Portugal

Estado despediu com indemnização e voltou a contratar os mesmos

Marco Alves
Marco Alves 02 de setembro de 2025 às 23:00

Um trabalhador da AICEP recebeu 192 mil euros para sair, mas logo a seguir foi para adjunto no Governo e depois contratado novamente… pelo Estado. Houve mais dois casos.

O nome João Rodeia pouco diz ao grande público, mas o seu caso é bem conhecido em alguns meios diplomáticos e governamentais. A história teve início em 2024, quando João Rodeia teve de decidir se aceitava sair da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), onde era trabalhador, e ir para o Turismo de Portugal (TdP).

Tópicos Indústria do turismo e lazer Viagens e turismo Trabalho Salários e benefícios Portugal Bruxelas Jorge Cabral António Costa
