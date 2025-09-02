Leonel Pontes: "Na China não sabem onde é Portugal, mas conhecem o Ronaldo"

Foi adjunto de Paulo Bento (no Sporting e na seleção) e também treinador principal (no Marítimo ou Sp. Covilhã). Atualmente em Xangai, lembra o castigo que deu a CR7 em miúdo e diz que era impossível prever o seu êxito mundial.

A paixão pelo futebol vem de miúdo e levou Leonel Pontes, de 53 anos, a uma carreira de jogador, treinador (adjunto e principal) e, agora, de diretor técnico nos chineses do Shanghai Shenhua. Numa visita a Portugal para um torneio, sentou-se com a SÁBADO para contar a história de um jovem que saiu da Madeira para Lisboa atrás de um sonho. Emociona-se a recordar quem o ajudou, lamenta a falta de oportunidades, mas no fim prefere realçar tudo o que alcançou e o amor que ainda tem pelo que faz. Nesta carreira há um nome incontornável: Cristiano Ronaldo. Foi encarregado de educação do madeirense, não esquece o castigo duro que teve de lhe dar e admite que era impossível prever que CR7 iria tornar-se no jogador e na marca que é.