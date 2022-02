Iniciativa Liberal indica João Cotrim Figueiredo para vice-presidente da Assembleia da República

A Iniciativa Liberal vai indicar o seu presidente e deputado eleito, João Cotrim Figueiredo, para vice-presidente da Assembleia da República, adiantou à agência Lusa fonte oficial do partido.







João Miguel Rodrigues/Cofina Media

Nas eleições legislativas de domingo, a Iniciativa Liberal passou de um deputado único (eleito em 2019) para um grupo parlamentar composto por oito deputados, ficando como a quarta força política no parlamento.De acordo com o regimento da Assembleia da República, no artigo relativo à eleição da mesa da Assembleia, "cada um dos quatro maiores grupos parlamentares propõe um Vice-Presidente".Fonte oficial do partido adiantou à agência Lusa que a escolha dos liberais para vice-presidente da Assembleia da República recaiu sobre o líder e deputado eleito, João Cotrim Figueiredo, uma decisão tomada hoje numa reunião dos deputados eleitos.João Cotrim Figueiredo, então como independente, foi o primeiro deputado eleito pelo partido nas legislativas de estreia, em 2019, tendo poucos meses depois assumido a presidência da Iniciativa Liberal depois da saída de Carlos Guimarães Pinto.