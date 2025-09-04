Sábado – Pense por si

Homens armados invadiram navio ao largo do Algarve. Reféns foram libertados

SÁBADO
SÁBADO 14:47
Os reféns foram libertados pela Marinha que com a PJ faz buscas a bordo.

Um navio mercante foi atacado por homens alegadamente armados ao largo do Algarve, na madrugada desta quinta-feira. Desconhecem-se as razões - mas não está afastada a possibilidade estar relacionado com o narcotráfico internacional.

Helicóptero da Força Aérea Portuguesa
Helicóptero da Força Aérea Portuguesa Bruno Colaço / Correio da Manhã

Os dois tripulantes reféns foram libertados pelos operacionais da Marinha, que estão a realizar buscas no navio pelos dois agressores e, eventualmente, por drogas.

Leia o artigo na íntegra no

Tópicos Crime Algarve
Investigação
