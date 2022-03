Ribau Esteves diz que Montenegro "está em campanha há anos" para liderar PSD

Ribau Esteves disse que a sua própria decisão de se candidatar a líder do PSD "está tomada" e deverá anunciá-la sexta-feira, ou no início da próxima semana, em conferência de imprensa".

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, disse esta terça-feira que o anúncio da candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD "não tem nada de novo, porque anda em campanha há muitos anos".







Paulo Duarte/Jornal de Negócios

Em declarações à Lusa, Ribau Esteves disse que a sua própria decisão de se candidatar a líder do PSD "está tomada" e deverá anunciá-la sexta-feira, ou no início da próxima semana, em conferência de imprensa"."Nessa conferência de imprensa eu anunciarei a minha decisão e estarei ao vosso dispor para as questões que entendam por bem colocar", disse.Questionado sobre que comentário faz à candidatura de Luís Montenegro à liderança do partido, hoje anunciada, Ribau Esteves disse que já o esperava, porque Montenegro tem essas aspirações "há vários anos"."Luís Montenegro está em candidatura há muitos anos e neste processo começou a ter reuniões para tratar da sua candidatura logo durante a semana a seguir às eleições legislativas de 30 de janeiro", comentou.Dizendo que Montenegro se tem desdobrado em reuniões pelo país, Ribau Esteves afirma que essa candidatura "está no terreno há anos e, nesta fase, desde a semana seguinte às eleições legislativas" e a única novidade "é a sua assunção na praça pública".