Forças ucranianas fazem contra-ataques no noroeste de Kiev

O relatório diário de avaliação de guerra, publicado no Twitter pelo Ministério da Defesa britânico, destaca que "as forças ucranianas continuaram com os contra-ataques no noroeste de Kiev, incluindo lugares como Irpen, Bucha e Hostomel"."Esses ataques tiveram algum sucesso e os russos afastaram-se de várias posições. No entanto, a Rússia continua a ser uma ameaça significativa para a cidade por causa da sua capacidade de ataque", sublinha.O relatório também indica que as forças russas "mantiveram a ofensiva em Mariupol, com um contínuo bombardeamento pesado da cidade", maa refere que, "no entanto, o centro permanece sob controlo ucraniano".Noutras zonas, as tropas russas "estão a manter posições de bloqueio enquanto tentam reorganizar as tropas".A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.151 civis, incluindo 103 crianças, e feriu 1.824, entre os quais 133 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 3,8 milhões de refugiados em países vizinhos e quase 6,5 milhões de deslocados internos.A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.