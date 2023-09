Portugal gasta com cada aluno menos 14% do que a média da OCDE

Portugal gastou em Educação um valor semelhante à media dos países da OCDE, mas a despesa por estudante é 14% mais baixa em Portugal, rondando os dez mil euros contra 11.700 mil euros da média da OCDE.





Esta é uma das conclusões do estudo 'Education At a Glance 2023', hoje publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e que revela que Portugal não se afasta da média da OCDE quando se compara apenas o investimento feito em 2020 por 39 países, tendo em conta a percentagem de Produto Interno Bruto (PIB).Portugal gastou 5,1 % do seu PIB em instituições desde o ensino básico ao superior, "uma percentagem semelhante à média dos países da OCDE", refere o relatório.Mas Portugal gasta menos 14% por estudante do que a média dos países da OCDE. Em todos os níveis, desde o ensino primário ao superior, Portugal gastou anualmente 10.063 euros por estudante, enquanto a média da OCDE foi de 11.766 euros, segundo valores ajustados pelo fator de conversão da Paridade do Poder de Compra (PPP).O valor gasto em Portugal representa, no entanto, um esforço maior para o país, já que a despesa por estudante equivale a 31% do PIB 'per capita', enquanto a média da OCDE é de 27%.O estudo mostra ainda como foi distribuído o financiamento pelos diferentes níveis de ensino: 30% foi canalizado para os 1.º e 2.º ciclos; 22% foi distribuído para o 3.º ciclo; 23% seguiu para o ensino secundário e o restante financiou cursos pós ensino obrigatório (como por exemplo, licenciaturas, mestrados ou doutoramentos).Em Portugal o financiamento privado tem mais peso no ensino obrigatório, representando 12% das despesas contra 9% da média da OCDE, refere ainda o relatório."Em média, nos países da OCDE mais de metade da despesa pública com o ensino não superior primário a pós-secundário provém dos governos subnacionais. Em Portugal, 82% do financiamento provém do governo central, após transferências entre níveis de governo, 7% do nível regional e 11% do nível local", segundo o 'Education at a Glance 2023'.O estudo da OCDE é divulgado todos os anos e apresenta um panorama do estado da Educação em todo o mundo.