António Costa antecipou medidas que o Governo pretende adotar e que são dirigidas aos jovens. Para os reter no país, promete um IRS Jovem e a devolução do valor das propinas no caso de se manterem no país por três anos. O economista Pedro Brinca considera que o potencial desta medida para reter talento é irrisório e lamenta que não haja uma tentativa de reforma séria para conseguir manter os jovens licenciados.