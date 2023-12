PJ deteve três portugueses de uma organização de tráfico de cocaína

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com o Office anti-stupéfiants, entidade francesa que combate o tráfico de droga, deteve esta terça-feira em Lisboa três pessoas de uma organização internacional de tráfico de estupefacientes.

A Operação Origami, que tem vindo a decorrer desde 2022, e levou as autoridades a desmantelar uma organização internacional de tráfico de estupefacientes, tendo conseguido identificar três situações de transporte de cocaína no casco de navios.

"Na prossecução da investigação desenvolvida em França e Portugal, apoiada por trabalho de recolha e pesquisa de matéria probatória e em intensa atividade policial, foi possível identificar e deter três pessoas de nacionalidade portuguesa no âmbito do cumprimento de Mandados de Detenção Europeu", afirma a PJ em comunicado.

Este grupo organizado dedicava-se à introdução de elevadas quantidades de cocaína provenientes da América Central, mais precisamente, do Brasil, até à Europa.

Durante a investigação também foi possível apreender 288kg de cocaína, e em buscas realizadas durante esta terça-feira foram apreendidos cerca de 125 mil euros.



Segundo o Correio da Manhã, um dos detidos é Heitor Brandão, que terá herdado as rotas marítimas de Xuxas, preso pela PJ pelo menos crime. Tem sido também referenciado como sendo apoiante do PSD nas listas à Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa.



O Departamento de Investigação e Ação Penal da Amadora procede com a investigação com o objetivo de identificar e deter outros presumíveis autores. Os três suspeitos detidos vão ser presentes junto do Tribunal de Relação em Lisboa e Évora para a aplicação de medidas de coação, afirma a PJ.