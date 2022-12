Quatro detidos por tráfico de droga, dois são funcionários no aeroporto

A PJ anunciou hoje a detenção de quatro portugueses suspeitos de tráfico de droga, entre os quais dois funcionários de ‘handling’ no Aeroporto de Lisboa, que retiravam a droga do porão dos aviões, à chegada a Portugal.





No âmbito desta operação, a que chamou "Limpeza Profunda II", a PJ revelou ainda que foi apreendida uma elevada quantidade de cocaína num voo que acabara de chegar a Lisboa oriundo da América Latina, suficiente para 1.100.000 (um milhão e cem mil) de doses individuais caso chegasse ao mercado ilícito.Numa nota, a PJ adiantou que as detenções ocorreram em flagrante delito, "no âmbito de uma investigação em curso sobre um grupo criminoso que, através de voos de linha aérea regular, se dedicava à introdução de grandes quantidades de produtos estupefacientes em território nacional".Dois dos detidos eram funcionários de uma empresa prestadora de serviços de ‘handling’ no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que retiravam a droga do porão dos aviões "desviando-a da fiscalização das bagagens".Os detidos, com 29, 30, 33 e 51 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.Além da droga, a PJ apreendeu ainda "elevada quantidade de dinheiro em notas, três viaturas automóveis de alta cilindrada, telemóveis e diversa documentação com relevância" para a investigação.As detenções decorreram através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, com "relevante apoio" da PSP.