Hospitais do Algarve estão com 50% da capacidade para doentes

Os hospitais do Algarve têm 60 doentes internados em enfermarias covid-19, 13 dos quais em cuidados intensivos, o que representa cerca de 50% da capacidade da fase 2 do plano de contingência, disse hoje fonte do Centro Hospitalar.



Urgências do Centro Hospitalar Universitário do Algarve Pedro Noel da Luz

"Neste momento estamos com 50% da nossa capacidade total de cuidados intensivos destinada para doentes covid, o que não afeta os outros serviços, estando os hospitais em operação normal", disse à Lusa um dos membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Paulo Neves.

Segundo o responsável, os 50% referem-se à capacidade de camas previstas para a fase 2 do plano de contingência, tendo os hospitais algarvios "ainda margem para aumentar essa capacidade, caso seja necessário".

"Temos um plano de contingência que pode ser ajustado e aumentado em função das necessidades, mas temos a perspetiva da não existência de um aumento substancial de casos da doença", indicou.

Segundo Paulo Neves, a perspetiva "tem a ver com o número de casos registados em média nos últimos quatro dias, dado que, nesse período, não houve variação sensível no número de internamentos nos hospitais do Algarve".

"A nossa previsão é a de que se mantenha a tendência que se verifica desde o início do mês de pessoas a necessitar de internamento hospitalar, embora estejamos preparados para responder a um eventual aumento de casos graves da doença", sublinhou.

Na opinião do responsável, "a cobertura vacinal está a ter um papel importante no número de casos graves e de óbitos" relacionados com a doença no Algarve, exemplificando com o número baixo, quatro, de doentes internados em cuidados intensivos a necessitarem de ventilação assistida".

Paulo Neves adiantou que as unidades hospitalares, de Faro, Portimão e de Lagos, geridas pelo CHUA "mantêm todas as atividades clínicas a funcionar normalmente" e ressalvou que "não foram suspensas as férias dos profissionais de saúde".

"Como estamos na fase 2 e mantemos a capacidade, não vamos interromper férias, nem a atividade assistencial, porque temos de tratar de todos os doentes, os covid e não covid", concluiu.



Alentejo com taxas de ocupação de 32,6% em enfermaria e 28,6% em UCI





Os hospitais do Alentejo registavam, no domingo, uma taxa de ocupação total por doentes com covid-19 de 32,6% em enfermaria e de 28,6% em unidades de cuidados intensivos, revelou hoje fonte da Administração Regional de Saúde (ARS).

"Nos hospitais da região Alentejo, à data de 11 de julho, registou-se uma taxa de ocupação em enfermaria de 32,6% e em unidades de cuidados intensivos de 28,6%", indicou a fonte da ARS do Alentejo, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, no domingo, na totalidade das unidades hospitalares da região encontravam-se internados 15 doentes com covid-19 em enfermaria e outros seis em unidades de cuidados intensivos.

"A capacidade atual de camas dedicadas à covid-19 é de 46 em enfermaria e 21 em unidades de cuidados intensivos", sublinhou.

A fonte da ARS do Alentejo assinalou que "a capacidade de resposta será sempre ajustada e tomadas as medidas necessárias" de acordo com a evolução da situação epidemiológica.

Os dados dizem respeito ao Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e aos hospitais das unidades locais de saúde (ULS) do Litoral Alentejano, Norte Alentejano e Baixo Alentejo.