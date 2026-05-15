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OE2026: Miranda Sarmento acredita que país consegue evitar défice este ano

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"Portugal continua a revelar uma trajetória orçamental bastante sólida e sustentável", o Governo acredita que "será possível chegar ao final do ano com um saldo orçamental em torno de zero, evitando que o país registe um défice", afirmou.

O ministro das Finanças prevê que o país chegue ao fim do ano com um saldo orçamental próximo de zero, conseguindo evitar um défice, contando com a resposta às tempestades e ao impacto da guerra no Médio Oriente.

Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças José Sena Goulão / Lusa - EPA

"Contra todas as expetativas, apresentámos um excedente de 0,7% em 2025, e é esse resultado que nos permitiu dar a resposta que demos ao efeito das tempestades e que estamos a dar ao conflito no Irão", disse Joaquim Miranda Sarmento, na abertura de uma formação para mais de 150 gestores do Setor Empresarial do Estado, organizada em Lisboa entre o Ministério das Finanças e o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG).

"Portugal continua a revelar uma trajetória orçamental bastante sólida e sustentável", o Governo acredita que "será possível chegar ao final do ano com um saldo orçamental em torno de zero, evitando que o país registe um défice", afirmou.

A declaração do ministro das Finanças surge depois de no Relatório Anual de Progresso (RAP) de 2026 entregue à Comissão Europeia em 30 de abril, o executivo projetar para este ano um saldo orçamental nulo, em vez de um excedente de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) e de, em 26 de março, Miranda Sarmento ter admitido a possibilidade de se registar um "pequeno défice" em 2026.

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