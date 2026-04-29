Autarca nova-iorquino quer mais fundos estaduais para combater défice orçamental

Mamdani afirmou que a relação fiscal entre a cidade o Estado de Nova Iorque deve "redefinir-se", solicitando que se modifique o Crédito Fiscal para Entidades de Transferência, para que entrem nos cofres municipais mil milhões de dólares.

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O presidente da autarquia nova-iorquina, Zohran Mamdani, e a do Conselho Municipal, Julie Menin, reuniram esforços para pedir ao Estado de Nova Iorque que aumente o financiamento para enfrentarem o défice de 5,4 mil milhões de dólares.



Zohran Mamdani, autarca de Nova Iorque AP

Na comunicação desta pretensão, feita na terça-feira, anunciaram também o adiamento da apresentação, para 12 de maio, da proposta de orçamento 2026-27 para a autarquia, que deveria ser feita até 01 de maio, para garantir incorpora a ajuda solicitada.

"A cidade de Nova Iorque enfrenta uma crise orçamental de dimensão histórica. Herdámos um défice maior do que quáquer outro desde a Grande Recessão", disse Mamdani, em conferência de imprensa, na qual responsabilizou o antecessor, Eric Adams, pela situação.

Mamdani afirmou que a relação fiscal entre a cidade o Estado de Nova Iorque deve "redefinir-se", solicitando que se modifique o Crédito Fiscal para Entidades de Transferência, para que entrem nos cofres municipais mil milhões de dólares.

Este crédito traduz-se na redução de impostos para os ricos.

Durante a campanha eleitoral, Mamdani propôs que os ricos paguem mais impostos, ao que se opôs a governadora estadual, Kathy Hochul.

Mas esta apoiou recentemente Mamdani na criação de um imposto sobre segundas residências de luxo, avaliadas em cinco milhões de dólares ou mais, para gerar cerca de 500 milhões de dólares por ano.

Mamdani e Menin também reclamaram o fim do desvío de recursos municipais para o Estado, que tem transferido milhares de milhões de dólares para Albany, sede do governo estadual.

Pelas contas da autarquia nova-iorquina, esta proporciona 55,6% das receitas estaduais, mas só recebe 41,7% dos fundos do Estado.

Ao mesmo tempo, Nova Iorque continua a ser o motor do crescimento económico do Estado. Entre 2010 e 2024, a economia da 'Grande Maçã' cresceu mais do dobro, 110%, em comparação com 68% no resto do Estado.