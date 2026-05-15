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Médio Oriente: Governo afirma que utilização do território nacional respeita mecanismos legais

Lusa 10:57
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Esta posição foi assumida na intervenção de abertura do debate desta manhã em plenário, agendado pelo PCP, sobre soberania nacional e defesa da paz.

O ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou esta sexta-feira que o Governo defende a soberania nacional e age respeitando os "mecanismos legais aplicáveis à utilização do território nacional", depois de o PCP defender que Portugal "não é um apêndice" norte-americano.

Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares
Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares Lusa

Esta posição foi assumida na intervenção de abertura do debate desta manhã em plenário, agendado pelo PCP, sobre soberania nacional e defesa da paz, depois de o secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, ter defendido que Portugal deve "romper com o coro da loucura da guerra" e que o país não é "um apêndice dos EUA e da NATO, mesmo que o governo e Marco Rubio achem outra coisa".

Paulo Raimundo fazia referência às declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que, numa entrevista à Fox News, elogiou a cooperação de Portugal com os Estados Unidos: "Há países na NATO que nos foram muito úteis. Destaco apenas um, Portugal. Eles disseram 'sim' antes mesmo de lhes dizermos qual era o assunto".

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, defendeu que Portugal tem como eixos estruturantes da sua política externa a União Europeia, a NATO e a CPLP, argumentando que "esta clareza estratégica" é "crucial e imprescindível" num "sistema internacional marcado por uma enorme tensão geopolítica".

Abreu Amorim afirmou que "no plano das relações externas, o Governo garante que Portugal atua e atuará sempre à luz do Direito Internacional e dos compromissos que assumiu com os seus aliados, assim como no quadro da defesa intransigente da nossa soberania nacional".

"O Governo português continuará a agir com prudência, responsabilidade e no absoluto respeito pelos mecanismos legais aplicáveis à utilização de quaisquer forças e do território nacional", frisou.

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