Nuno Melo diz que Cecília Meireles não integra listas por motivos profisisionais

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo explicou este domingo, à entrada para o último dia do 29.º Congresso, que a ex-deputada Cecília Meireles não integra as listas do partido por razões "estritamente profissionais".







JOSÉ COELHO/LUSA

"A Cecília Meireles não estará [listas do partido] numa perspetiva executiva por razões da sua vida profissional estritamente, mas continua no CDS-PP", afirmou o centrista aos jornalistas que foi recebido com aplausos à entrada do pavilhão multiusos, em Guimarães, no distrito de Braga.Depois de no sábado ter recebido o apoio do antigo presidente do partido Manuel Monteiro, Nuno Melo, que chegou pouco depois das 10h30, tinha hoje à sua espera o antigo líder e ex-vice-primeiro-ministro, Paulo Portas.Nuno Melo ressalvou que Cecília Meireles é um "dos melhores ativos do CDS-PP" e que, apesar de não integrar as listas do partido, continua no partido a "dar o melhor de si"."Quero revelar muitas Cecília Meireles a este país, são várias as que temos", disse.O eurodeputado revelou ter feito convites a pessoas da direção do líder cessante, Francisco Rodrigues dos Santos, que entenderam não estar nos órgãos do partido neste momento."O que não significa estarem menos empenhados em relação àquilo que vai ser o CDS mais tarde", sublinhou.