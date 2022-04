Ucrânia: Número de refugiados atinge os 4,7 milhões

A guerra na Ucrânia causou já 4,17 milhões de refugiados, de acordo com números atualizados diariamente pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), adiantou este domingo a agência Efe.







REUTERS/Hannah McKay

Segundo a agência espanhola, que cita a ONU, o fluxo de refugiados abrandou ligeiramente nas últimas semanas, para menos de 50.000 pessoas por dia, depois de se ter registado um fluxo superior a 100.000 pessoas no inicio da invasão russa.A Polónia acolhe 2,42 milhões de refugiados e a Roménia 635.000, sendo que uma parte destes chega à Roménia pela Moldova.A Hungria recebeu 380.000 refugiados ucranianos, a Rússia 350.000, a Eslováquia 300.000 e a Bielorrússia 12.000, de acordo com o ACNUR.Para além destes refugiados, há mais de 6,5 milhões de deslocados internos na Ucrânia, o que significa que quase 11 milhões de ucranianos, um quarto da população total, deixaram as suas casas para fugir da violência.Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.325 civis, incluindo 120 crianças, e feriu 2.017, entre os quais 168 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4,1 milhões de refugiados em países vizinhos e cerca de 6,5 milhões de deslocados internos.A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.