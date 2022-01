Menor morre após ingerir uísque em excesso numa disputa com um adulto

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um menor de 16 anos morreu após ingerir 15 pacotes de uísque, na província angolana do Cuanza Norte, ao ser desafiado por um adulto sobre suas habilidades e rapidez no consumo da bebida alcoólica.





Tópicos crime Angola álcool

A informação foi transmitida pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Cuanza Norte, Adão Morais, dando conta que o adulto de 23 anos e amigo da vítima está já detido e será presente hoje ao Ministério Público (MP)."Tratando-se de um desafio que culminou em morte, nós, enquanto autoridades, tivemos que encetar outras diligências no sentido de descobrir o presumível autor, diante deste infausto procedeu-se imediatamente a detenção deste indivíduo que poderá ser presente ao MP para a responsabilização criminal que se impõe", disse Adão Morais.Gabriel Kizua, irmão da vítima citado pela Emissora Católica angolana, contou que o malogrado ingeriu os 15 numa única sentada, enquanto conviviam num espaço público no bairro 28 de Agosto, arredores de Ndalatando, município sede da província.