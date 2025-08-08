Médio Oriente: Von der Leyen pede a Israel que reconsidere ocupação total de Gaza

O gabinete de segurança de Israel aprovou esta sexta-feira de madrugada uma proposta do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para a ocupação militar da cidade de Gaza, no norte do enclave.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu hoje a Israel que reconsidere a expansão da ocupação no enclave palestiniano da Faixa de Gaza.



Ursula von der Leyen reforçou ainda o pedido para que entre mais ajuda humanitária no enclave AP Photo/Pascal Bastien

"A decisão do Governo de Israel de expandir as operações militares em Gaza tem de ser reconsiderada", escreveu a presidente do executivo comunitário, nas redes sociais.

Ursula von der Leyen pediu a libertação dos reféns israelitas ainda retidos em Gaza - cerca de 50, dos quais 20 ainda vivos -, que, disse, estão em "condições desumanas".

A responsável europeia defende ainda que um "acesso imediato e sem obstáculos" da ajuda humanitária da Gaza "para entregar o que é urgentemente necessário no terreno", após meses de bloqueio e quando a ONU alerta para uma "fome generalizada" no enclave, onde vivem mais de dois milhões de palestinianos.

Ursula von der Leyen insistiu ainda no apelo a um cessar-fogo "agora".

O plano, que previa inicialmente a ocupação de toda a Faixa de Gaza, foi de imediato criticado por familiares de reféns israelitas, pela Autoridade Nacional Palestiniana e por vários governos.

Trata-se de uma nova fase da guerra em curso na Faixa de Gaza desencadeada pelo ataque em Israel do grupo extremista Hamas de 07 de outubro de 2023, com um balanço de dezenas de milhares de mortos e acusações de genocídio contra o Governo de Benjamin Netanyahu.