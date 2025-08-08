Cidadãos exigem destituição imediata de PR angolano por liderar Governo "autoritário"

A petição exige a destituição de João Lourenço, fundamentando-se nos princípios constitucionais do direito à vida, dignidade da pessoa, liberdade de manifestação, reunião, expressão, informação e proteção contra a tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Cidadãos angolanos exigem em petição pública a "destituição imediata" do Presidente da República, João Lourenço, considerando que desde que assumiu o cargo lidera um Governo caraterizado por "repressão, autoritarismo, violações sistemáticas dos direitos humanos e execuções sumárias".



João Lourenço, presidente de Angola Foto APAurelien Morissard, Pool

Na petição, que já conta mais de 300 subscritores, entre presenciais e virtuais, os cidadãos argumentam que a iniciativa visa exigir a destituição imediata do Presidente angolano, fundamentando-se nos princípios constitucionais que asseguram o direito à vida, à dignidade da pessoa, à liberdade de manifestação, reunião, expressão, informação e proteção contra a tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

A iniciativa é coordenada pelo Movimento Cívico Mudei e conta com vários subscritores, entre ativistas, docentes universitários, jornalistas, líderes de associações cívicas e demais cidadãos.

"Sob a sua chefia, o Estado angolano foi responsável por massacres brutais, como o ocorrido em Cafunfo (em 2021), onde dezenas de cidadãos foram assassinados pelas forças de defesa e segurança, além de outras execuções extrajudiciais durante da pandemia da covid-19, com vítimas espalhadas por várias províncias", lê-se no documento consultado hoje pela Lusa.