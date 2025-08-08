Sábado – Pense por si

Dinheiro

PRR: Bruxelas fez sexto pagamento a Portugal no valor de €1.300 milhões

Lusa 08 de agosto de 2025 às 15:33
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

"Este pagamento não é apenas um número, é a prova de que Portugal esta a executar o PRR de forma eficiente", defende o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, citado em comunicado.

Portugal recebeu esta sexta-feira o sexto desembolso da Comissão Europeia no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no montante de 1,34 mil milhões de euros, anunciou hoje o Governo.

Castro Almeida garante execução eficiente do PRR após sexto pagamento da Comissão Europeia
Castro Almeida garante execução eficiente do PRR após sexto pagamento da Comissão Europeia Pedro Catarino/Medialivre

Este montante inclui 851 milhões de euros em subvenções e 485 milhões de euros em empréstimos e foi desbloqueado com base em 32 marcos e metas cumpridos, adianta o Executivo, em comunicado.

"Este pagamento não é apenas um número, é a prova de que Portugal esta a executar o PRR de forma eficiente", defende o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, citado em comunicado.

O executivo comunitário explicou, em comunicado, que este pagamento tem por base o investimento em cuidados de saúde e na habitação, a gestão dos incêndios florestais - que todos os anos assolam o país -, as energias renováveis e o "ambiente empresarial".

Até hoje, Portugal recebeu 11,4 mil milhões de euros do programa que está inserido no Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o maior programa apresentado até hoje por uma Comissão Europeia. Cada PRR tinha o objetivo de ajudar os países da União Europeia a recuperar das consequências socioeconómicas da pandemia.

Com esta transferência, o país já recebeu 57% da dotação global do PRR e em 26 de junho foi submetido o sétimo pedido de pagamento à Comissão, que tem o valor de 1.064 milhões de euros, descontando o pré-financiamento.

O Governo adianta ainda que, com a realização de 27 marcos e metas referentes ao sétimo pedido de pagamento, a taxa de execução do PRR subiu para 47%.

O presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal assegurou, em junho, que o oitavo pedido de pagamento do PRR vai ser submetido a Bruxelas ainda este ano.

Artigos Relacionados
Tópicos Fundos de investimento Florestas Incêndios Investimentos Portugal Bruxelas Comissão Europeia União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

PRR: Bruxelas fez sexto pagamento a Portugal no valor de €1.300 milhões