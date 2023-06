Mário Nogueira chama "irresponsáveis" a governantes em dia de greve nacional

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) chamou hoje irresponsáveis a "todos os governantes" e aconselhou o ministro da Educação a "pensar bem se tem condições" para continuar no cargo.







José Coelho/Lusa

A falar durante a manifestação que esta manhã juntou milhares de professores na Avenida dos Aliados, no Porto, segundo informou a PSP no local, Mário Nogueira apelidou os "atuais governantes" de prepotentes e arrogantes por causa da atual maioria absoluta, mas avisou que os professores são uma "maioria bem maior".Mário Nogueira apontou o dedo ao atual ministro da Educação, João Costa, mas não só: "Estou a chamar irresponsável a todos os governantes, não só ao ministro, infelizmente, senão era mais fácil. Estou a chamar a todos os governantes porque não estão a olhar para aquilo que está a acontecer nas escolas", disse.Para o dirigente sindical, "uma coisa é certa, a prepotência e a arrogância dos atuais governantes assenta muito na sua maioria absoluta"."Mas eles devem pensar que os professores são uma maioria bem maior do que a maioria deste Governo", avisou.O líder da Fenprof acusou ainda o Governo de estar a "deixar definhar e morrer" a escola pública tal com um médico "que passa a receita e se recusa a tratar o doente" e anunciou que os professores vão marcar presença nas comemorações do 10 de Junho no Peso da Régua.A greve de hoje, convocada por uma plataforma de nove organizações de professores, levou, segundo aquele sindicalista, a que "centenas de escolas" não estivessem a realizar as provas de aferição e a "escolas fechadas, dos jardins-de-infância a grandes secundárias", sem adiantar números concretos."Quem é irresponsável a ponto de não olhar para o que está a acontecer nas escolas e achar que não resolver estes problemas, de carreira, instabilidade, quem acha que não os resolvendo está bem, é quem acha que a escola pública pode no futuro vir a viver sem professares qualificados e isso não é possível", afirmou o sindicalista.O sindicalista exigiu respostas às reivindicações dos professores e avisou que o Governo está a "arranjar uma guerra sem sentido nenhum" ao "não ligar aquilo que se está a passar" nas escolas."O tempo de serviço é muito importante (...) mas não é o único problema, temos um problema gravíssimo de falta de professores, de envelhecimento da profissão, temos um problema gravíssimos que tem a ver com as questões das condições de trabalho e dos horários de trabalho e há quem não perceba que esse é um problema que não afeta só os professores mas a escola pública", disse.Ao ministro João Costa, o líder da Fenprof deixou um conselho: "Se o senhor ministro não é capaz de encontrar soluções para os problemas, então, se calhar, o senhor ministro tem que pensar bem se tem condições para continuar ou não à frente do ministério", disse.Mário Nogueira, respondendo a um repto do titular da pasta da Educação, acusou ainda o Governo de estar a matar a escola pública: "Há dias o senhor ministro afirmava que os professores fazerem greve agora é a mesma coisa que os médicos não passarem análises clínicas", contextualizou."Eu diria que a prática política do senhor ministro, usando a mesma retórica, equivale a um médico que manda fazer análises, que faz o diagnóstico, mas que depois recusa tratar o doente e o deixa definhar até morrer, é isso que está a fazer à escola publica", apontou.OS professores cumprem hoje mais uma jornada de greve pela reposição dos seis anos, seis meses e 23 dias de serviços em que a carreira esteve congelada, entre outras reivindicações.Depois da manifestação desta manhã no Porto, os professores vão-se manifestar em Lisboa, às 15.00.