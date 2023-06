Papa vai reunir-se com vitimas de abusos sexuais em Portugal durante JMJ

O Papa Francisco irá reunir-se com vítimas de abusos sexuais por parte de elementos da Igreja Católica durante a sua visita a Portugal, em agosto, anunciou hoje Américo Aguiar, presidente da Fundação Jornada Mundial de Juventude (JMJ).







O programa oficial da visita do Papa a Portugal para a JMJ, entre 2 e 6 de agosto, inclui uma visita de duas horas a Fátima, encontros com estudantes refugiados e crianças desfavorecidas, mas há também um programa que "não está no papel", revelou o bispo Américo Aguiar, durante a apresentação pública do programa que está a decorrer na Estufa Fria, em Lisboa."Além do programa oficial, o encontro com vítimas de abusos vai acontecer, mas não é dito", afirmou o responsável pela organização da JMJ, que começa dentro de dois meses.A organização explicou que optou por não divulgar a iniciativa no documento escrito para garantir a privacidade das vítimas: "Se disséssemos que o Papa vai encontrar-se às x horas em x lugar, algum media não iria resistir à tentação de estar lá para fotografar e filmar e temos de salvaguardar a sua imagem. O encontro vai acontecer".Segundo o bispo, no encontro deverão estar cerca de três dezenas de vítimas, tendo em conta os elementos que têm estado presentes nas reuniões preparativas.Questionado sobre quem tomou a iniciativa de avançar com este encontro, se as vitimas ou a Igreja, o responsável explicou que foi uma união de vontades: "É um casamento com comunhão de adquiridos. Quer o Santo Padre, sempre manifestou esse desejo, assim como nós, em todos os encontros preparativos, sempre manifestamos esse desejo".