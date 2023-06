Madeira: mau tempo deixa 38 pessoas desalojadas

Trinta e oito pessoas ficaram desalojadas na Madeira devido ao mau tempo que está a afetar o arquipélago desde segunda-feira. Segundo as autarquias, vinte e dois populares são do Funchal, quinze de Câmara de Lobos e um de Santa Cruz.







Na capital a situação mais grave envolveu seis casas na freguesia de Santo António. À Lusa, o presidente da Câmara, Pedro Calado, esclareceu que "houve uma derrocada a sul das casas e há perigo de derrocada também a norte" tendo já sido "acionados os procedimentos normais com a Segurança Social".Dezoito pessoas acabaram por ser "encaminhadas para um local seguro" e a autarquia está a tratar do realojamento preventivo de outras quatro pessoas, nas freguesias do Monte e de São Pedro. "O que importa agora é criar condições de segurança à população e resolver estes casos de desalojados", disse Pedro Calado.Em Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste, três famílias ficaram desalojadas, indicou a autarquia em comunicado, precisando que se trata de um agregado composto por sete pessoas na freguesia do Jardim da Serra e dois agregados num total de oito pessoas na freguesia do Curral das Freiras."As famílias afetadas não ativaram a linha 144 [apoio da Segurança Social], tendo procurado realojamento em casa de familiares", refere a nota.A autarquia forneceu refeições à família do Jardim da Serra, não tendo apurado ainda a necessidade de refeições das famílias do Curral das Freiras.No concelho de Santa Cruz, zona leste da Madeira, uma pessoa ficou também desalojada devido à queda do telhado da habitação durante a noite.A costa sul e as regiões montanhosas da ilha estiveram sob aviso vermelho entre as 15:00 de segunda-feira e as 15:00 de hoje devido à chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que registou o período mais crítico entre as 06:00 e as 09:00 de hoje.O arquipélago ficou depois sob aviso amarelo, situação que deverá manter-se até às 18:00.Oito voos de e para o aeroporto da Madeira foram cancelados esta terça-feira devido ao mau tempo que levou à emissão de um aviso vermelho por causa da previsão de chuva forte.De acordo com informação disponível às 07:30 na página da Internet da ANA - Aeroportos de Portugal, nas partidas foram cancelados cinco voos da Azores Airlines, da TAP, Swiss International e Ryanair (dois) e nas chegadas três da Ryanair (dois) e Swiss International.A ANA – Aeroportos de Portugal indicou na segunda-feira que o aeroporto da Madeira ativou o plano de contingência face ao mau tempo na região. Na segunda-feira foram cancelados 28 voos e ouros 12 divergiram.Segundo uma nota divulgada pela ANA, as condições adversas, sobretudo de forte chuva, devem manter-se durante o dia de hoje, tendo sido reforçadas as equipas no terminal para apoio dos passageiros afetados.A empresa adianta ainda que as unidades de restauração vão funcionar fora do horário normal, o mesmo acontecendo com os balcões de atendimento das companhias aéreas e diferentes empresas.Ainda de acordo com a ANA, também foi ativada a plataforma InMadeira para tentar garantir alojamento e a empresa está igualmente a trabalhar com diversos parceiros para garantir assistência de enfermagem.Na nota, a empresa indica que "a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para o aumento da intensidade tempestade durante o dia de hoje.Devido a esta situação, apelou aos passageiros que tentem confirmar as respetivas viagens antes de se deslocarem para o aeroporto, evitando aglomerações desnecessárias.A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.