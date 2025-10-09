Mahmoud Abbas espera que acordo leve à criação de um Estado palestiniano

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que a primeira fase do plano de paz para a Faixa de Gaza foi aceite pelo Hamas, que vai libertar os reféns, e por Israel, que deve retirar as forças para uma zona demarcada.
O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, saudou esta quinta-feira o acordo alcançado entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, manifestando a esperança de que tratado possa levar à criação de um Estado palestiniano.
Mahmoud Abbas discursa sobre o Estado palestinianoAP Photo/Frank Franklin II, File
Numa declaração publicada nas redes sociais, Abbas expressou a esperança de que estes esforços sejam o "prelúdio para uma solução política permanente (...) que conduza ao fim da ocupação israelita do Estado da Palestina e ao estabelecimento de um Estado palestiniano independente".
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira que a primeira fase do plano de paz para a Faixa de Gaza foi aceite pelo Hamas, que vai libertar os reféns, e por Israel, que deve retirar as forças para uma zona demarcada.
Na mesma declaração citada pela agência Wafa, Mahmoud Abbbas afirmou ainda que a soberania sobre a Faixa de Gaza pertence ao Estado da Palestina, juntamente com a Cisjordânia e Jerusalém Oriental.
Abbas pediu também a criação de um comité administrativo palestiniano unificado e forças de segurança palestinianas para trabalhar em prol da coesão.
A Faixa de Gaza é governada pelo Hamas desde que os islamistas expulsaram a Fatah (presidida por Abbas e principal força da Autoridade Nacional Palestiniana, que governa parte da Cisjordânia), em 2007, após vencer as últimas eleições legislativas palestinianas.
Mahmoud Abbas afirmou, na altura, o papel da Autoridade Nacional Palestiniana na Faixa de Gaza "do pós-guerra", prometendo trabalhar com mediadores e "parceiros relevantes" para garantir estabilidade e uma paz duradoura e justa, de acordo com o direito internacional.
Israel e Hamas acordaram na quarta-feira à noite a fase inicial do cessar-fogo na Faixa de Gaza, após negociações em Sharm al-Sheikh mediadas pelo Egipto, Qatar, Estados Unidos e Turquia.
Esta fase inicial da trégua envolve a retirada do Exército israelita para a denominada linha amarela demarcada pelos Estados Unidos, que forma um perímetro com cerca de 1,5 quilómetros de no ponto mais estreito e 6,5 quilómetros no ponto mais largo, estendendo-se a partir da linha divisória entre Israel e Gaza.
As tropas israelitas, que já iniciaram os preparativos para a retirada, vão de recuar até essa marca antes de os reféns serem libertados.
De acordo com o jornal israelita Haaretz, os 20 reféns vivos podem sair de Gaza entre sábado e domingo, enquanto Trump anunciou que todos (incluindo os mortos) vão ser retirados do enclave até segunda-feira.
Hoje sabe-se que a vacinação contra a COVID-19 permite reduzir os casos de doença grave, o número de internamentos hospitalares e o número de óbitos associados, sobretudo nas pessoas que apresentam fatores de risco para uma evolução grave da doença.
Com eleições de quatro em quatro anos, ficamos com uma cidade desleixada durante três anos e onze meses e, por isso, é claramente já tempo de dar uma volta ao calendário eleitoral. Uma eleição autárquica por mês, já! É o que pedem todos os cidadãos!