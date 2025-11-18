Sábado – Pense por si

Portugal

Os que não foram "retornados"

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 18 de novembro de 2025 às 23:00

Milhares de portugueses que saíram de Angola e de Moçambique há 50 anos não vieram para Portugal ou apenas passaram pelo país. Muitos já tinham nascido em África. Houve quem voltasse mais tarde, mas vários continuam fora, onde se relançaram. Escaparam ao rótulo de "retornado", mas não ao sentimento de perda.

Quer ir para Portugal?”, perguntou o oficial da imigração sul-africana. João Albuquerque, 26 anos, tinha recusado todas as propostas de trabalho dos fazendeiros que iam ao campo de refugiados portugueses para recrutar - esperava ainda por uma oportunidade melhor na indústria da celulose, na qual trabalhara em Angola. Os que nos últimos meses de 1975 passaram naquele campo, perto de Joanesburgo, já tinham sido triados pelas qualificações e pela cor da pele - só os imigrantes brancos podiam ficar na África do Sul do apartheid. Todos haviam sido contratados e o campo ia fechar. Só faltava João, que fora para aos 6 anos e não queria voltar a Portugal - e a sua mulher Célia, nascida no Lobito, com 19 anos e perto do fim da gravidez. “Portugal não nos dizia nada”, conta João Albuquerque. “A ideia que tínhamos era de um País pobre”, junta.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casamento Portugal João Albuquerque Brasil Henrique Gouveia e Melo África África do Sul Varig Movimento Popular de Libertação de Angola New York Magazine
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

Os que não foram "retornados"