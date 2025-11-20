Sábado – Pense por si

Nuno Markl dá entrada no Hospital de São Francisco Xavier com AVC

Correio da Manhã 20 de novembro de 2025 às 22:19
Até ao momento ainda não há informação do estado de saúde do humorista de 54 anos.

O humorista Nuno Markl deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier com um AVC, apurou o CM.

Nuno Markl é, atualmente, locutor nas manhãs da Rádio Comercial e um dos participantes do programa 'Taskmaster' da RTP.

