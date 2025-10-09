Marcelo na Estónia para a sua última reunião do Grupo de Arraiolos

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
O Grupo de Arraiolos é fórum informal de chefes de Estado da União Europeia com poderes não executivos, fundado pelo antigo Presidente da República Jorge Sampaio, em 2003.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega esta quinta-feira a Tallin para participar na que será a sua última reunião do Grupo de Arraiolos, este ano consagrada à situação de segurança internacional e aos desafios da inteligência artificial.
Marcelo Rebelo de Sousa participa na última reunião do Grupo de Arraiolos, na EstóniaJOAO PEDRO DOMINGOS/ /Medialivre
Na capital da Estónia, Marcelo Rebelo de Sousa tem ainda previsto um encontro com a comunidade portuguesa, na sexta-feira à tarde, e uma reunião bilateral com o seu homólogo da Estónia, Alar Caris, no sábado, imediatamente antes de regressar a Portugal.
O Grupo de Arraiolos, fórum informal de chefes de Estado da União Europeia (UE) com poderes não executivos, fundado pelo antigo Presidente da República Jorge Sampaio, em 2003, celebra o seu vigésimo encontro em Tallin, com a participação dos Presidentes de 11 países, e é subordinado a dois grandes temas: "Inteligência artificial: uma aliada e aceleradora, não uma inimiga" e "Segurança global: reflexões presidenciais sobre ameaças emergentes e perspetivas futuras".
Durante o encontro, que começa hoje com um jantar oficial dos chefes de Estado e prossegue ao longo de sexta-feira, serão discutidos "os desafios da inteligência artificial, a situação no Médio Oriente e a segurança na Europa, em particular a guerra da Rússia contra a Ucrânia e as ameaças híbridas que afetam crescentemente os países europeus", de acordo com uma nota da Presidência da República.
Na reunião de Tallin participarão 11 chefes de Estado: além de Alar Caris e de Marcelo Rebelo de Sousa, estão confirmadas as presenças dos Presidentes da Áustria, Alexander Van der Bellen, da Bulgária, Rúmen Radev, da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, da Grécia, Constantine Tassoulas, da Itália, Sergio Mattarella, da Letónia, Edgars Rinkevics, da Polónia, Karol Nawrocki, da Eslováquia, Peter Pellegrini, e da Eslovénia, Natasa Musar.
A terminar o seu segundo mandato no Palácio de Belém -- as eleições presidenciais realizar-se-ão a 18 de janeiro de 2026 -, Marcelo Rebelo de Sousa participará assim pela última vez numa reunião do Grupo de Arraiolos, a sua oitava, depois daquelas na Bulgária (2016), Malta (2017), Letónia (2018), Grécia (2019), Itália (2021), Malta (2022) e Porto (à qual presidiu, em 2023).
A reunião de 2020, que deveria celebrar-se em Lisboa, foi cancelada devido à pandemia da covid19, e, no ano passado, o Presidente da República não participou na reunião na Polónia invocando as negociações em curso em Portugal para o Orçamento de Estado de 2025.
A reunião seguinte do Grupo de Arraiolos, já com o novo Presidente da República português, celebrar-se-á em 2026 na Hungria.
