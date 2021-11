Juiz do processo de Ricardo Salgado é candidato aos Tribunais da Relação

O juiz Francisco Henriques, que preside ao coletivo responsável pelo julgamento do antigo banqueiro Ricardo Salgado, integra a lista de candidatos às 40 vagas abertas pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) para os Tribunais da Relação.







ribunal da Relação de Lisboa Pedro Catarino

Segundo o despacho provisório de admissão e exclusão dos concorrentes à segunda fase do 10.º concurso curricular de acesso, o juiz do Juízo Central Criminal de Lisboa surge na 24.ª posição entre os 80 concorrentes admitidos para esta etapa do processo.Entre os juízes que concorreram encontra-se ainda Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que teve a seu cargo a decisão do processo 'Operação Marquês' e está agora com a instrução do processo do caso GES, tendo sido colocado no 12.º lugar.Francisco Henriques, Ivo Rosa e os demais candidatos têm "até ao próximo dia 15 de novembro de 2021 prazo para se pronunciarem em sede de audiência de interessados", de acordo com a nota divulgada na quarta-feira pelo CSM.O resultado do concurso será decidido por um júri presidido pelo vice-presidente do CSM, juiz conselheiro José Sousa Lameira. A tomada de posse como juízes desembargadores nos Tribunais da Relação tem efeito a partir de setembro de 2022.O julgamento de Ricardo Salgado - no qual responde por três crimes de abuso de confiança devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês - estava já na reta final, com a próxima sessão inicialmente marcada para dia 25 deste mês, na qual estava prevista a audição por videoconferência da última testemunha, o suíço Jean-Luc Schneider, e as alegações finais do Ministério Público e dos advogados.No entanto, fonte ligada à defesa do antigo banqueiro confirmou à Lusa que a sessão foi adiada para dia 06 de janeiro, uma vez que o tribunal só enviou a carta rogatória para notificação da testemunha às autoridades suíças em outubro e esta tem de cumprir diversos procedimentos burocráticos, mesmo tendo sido solicitada pelos advogados em junho.