Greve dos trabalhadores da IP levou à supressão de 138 comboios até às 8 horas

A CP realizou 114 das 252 ligações ferroviárias que tinha programadas entre as 00:00 e as 08:00 de hoje, devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), disse à Lusa fonte oficial da empresa.





De acordo com o balanço feito pela CP à Lusa cerca das 08:00, estavam programados 252 comboios e foram efetuados 114, dos quais quatro de longo curso, 40 regionais, 40 urbanos de Lisboa e 30 urbanos do Porto.A CP -- Comboios de Portugal tinha alertado na segunda-feira para "fortes perturbações na circulação de comboios em todos os serviços" e em todo o país hoje e na quinta-feira devido à greve dos trabalhadores da IP."Para ambos os dias, está prevista a realização de serviços mínimos, cuja lista se encontra disponível em cp.pt, podendo ser realizados comboios adicionais", advertia a empresa.Em declarações à agência Lusa hoje de manhã, o presidente da Aprofer, Adriano Filipe, disse que "a paralisação está a decorrer como previsto, estando a ser cumpridos os serviços mínimos".A greve abrange os perto de 300 trabalhadores do Comando e Controlo Ferroviário da IP, que regulam a pontualidade e a segurança de 100% das circulações ferroviárias e que estão concentrados nas estações de Braço de Prata, Contumil e Setúbal, ou seja, nos centros de comando operacionais (CCO) de Lisboa, do Porto e de Setúbal.Conforme explicou anteriormente Adriano Filipe, em greve estão os supervisores de comando ferroviário e de permanência geral de infraestruturas ferroviárias.À Lusa, o presidente da Aprofer adiantou que na base da greve está a reivindicação de um sistema de formação profissional próprio para os centros de comando operacionais, de um sistema de avaliação e desempenho específico para estas funções e de uma atualização nas remunerações."E, se as coisas não se resolverem, vamos continuar com greves até que se resolvam", avisou o presidente da Aprofer.A IP já tinha alertado para os efeitos da paralisação.Também a Fertagus alertou na sua página eletrónica que, "face à greve anunciada na IP - Infraestruturas de Portugal entre as 00:00 e as 24:00, nos dias 12 e 14 de julho de 2022, encontram-se previstas fortes perturbações na circulação de comboios".