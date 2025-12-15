FC Porto vence Estrela da Amadora e passará Natal na liderança isolada

Samu, aos 17 minutos, de grande penalidade, Francisco Moura, aos 63, e Lopes Cabral, aos 73, na própria baliza, assinaram os golos.
O FC Porto assegurou esta segunda-feira que irá passar o Natal na liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Estrela da Amadora, por 3-1, no jogo que encerrou a 14.ª jornada.
Jogadores celebram vitória do FC Porto contra Estrela da Amadora no campeonatoJOSÉ COELHO/LUSA
Samu, aos 17 minutos, de grande penalidade, Francisco Moura, aos 63, e Lopes Cabral, aos 73, na própria baliza, assinaram os golos do 13.º triunfo dos ‘dragões’ no campeonato, sendo que, pelo meio, Abraham Marcus ainda chegou a empatar o encontro, aos 60.
Com apenas mais uma ronda por disputar até ao Natal, o conjunto comandado por Francesco Farioli segue invicto no topo da I Liga, com 40 pontos, mais cinco do que o segundo colocado, o Sporting, enquanto o Estrela da Amadora é 14.º, com 14.
O ChatGPT foi lançado no final de 2022 e, desde então, grande parte do conteúdo que encontramos online passou a ser produzido, parcial ou totalmente, por inteligência artificial. Falta discutir limites éticos.
Os governos devem instituir burocracias de inovação, constelações de organizações públicas que criam, fazem, financiam, intermedeiam e regulam inovação, suportando a estabilidade ágil do Estado empreendedor.
Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.