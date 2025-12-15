FC Porto vence Estrela da Amadora e passará Natal na liderança isolada

Sábado – Pense por si

O FC Porto assegurou esta segunda-feira que irá passar o Natal na liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Estrela da Amadora, por 3-1, no jogo que encerrou a 14.ª jornada.

Samu, aos 17 minutos, de grande penalidade, Francisco Moura, aos 63, e Lopes Cabral, aos 73, na própria baliza, assinaram os golos do 13.º triunfo dos ‘dragões’ no campeonato, sendo que, pelo meio, Abraham Marcus ainda chegou a empatar o encontro, aos 60.

Com apenas mais uma ronda por disputar até ao Natal, o conjunto comandado por Francesco Farioli segue invicto no topo da I Liga, com 40 pontos, mais cinco do que o segundo colocado, o Sporting, enquanto o Estrela da Amadora é 14.º, com 14.

