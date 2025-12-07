FC Porto vence Tondela por 2-0 e reforça liderança

O FC Porto, que a meio da semana perdeu com o Vitória de Guimarães e foi afastado da 'final four' da Taça da Liga, lidera a I liga com 37 pontos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O FC Porto reforçou este domingo a liderança da I Liga de futebol, vencendo o Tondela por 2-0, na 13.ª jornada, marcada pelo empate entre Sporting e Benfica, sobre os quais tem cinco e oito pontos de vantagem, respetivamente.



Futebolistas do FC Porto e Tondela disputam a bola durante o jogo José Gageiro/Movephoto

Em Tondela, onde a equipa da casa ainda não venceu esta época para a I Liga, os 'dragões', que viram um golo anulado a Rodrigo Mora, aos 33 minutos, por fora de jogo, marcaram logo no início do segundo tempo, por intermédio de Samu (48) e William Gomes (49).

O FC Porto, que a meio da semana perdeu com o Vitória de Guimarães e foi afastado da 'final four' da Taça da Liga, lidera a I liga com 37 pontos, mais cinco do que o Sporting, segundo, e mais oito do que o Benfica, terceiro, enquanto o Tondela é 16.º, com nove.