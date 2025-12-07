Sábado – Pense por si

Desporto

FC Porto vence Tondela por 2-0 e reforça liderança

Lusa 22:54
As mais lidas

O FC Porto, que a meio da semana perdeu com o Vitória de Guimarães e foi afastado da 'final four' da Taça da Liga, lidera a I liga com 37 pontos.

O FC Porto reforçou este domingo a liderança da I Liga de futebol, vencendo o Tondela por 2-0, na 13.ª jornada, marcada pelo empate entre Sporting e Benfica, sobre os quais tem cinco e oito pontos de vantagem, respetivamente.

Futebolistas do FC Porto e Tondela disputam a bola durante o jogo
Futebolistas do FC Porto e Tondela disputam a bola durante o jogo José Gageiro/Movephoto

Em Tondela, onde a equipa da casa ainda não venceu esta época para a I Liga, os 'dragões', que viram um golo anulado a Rodrigo Mora, aos 33 minutos, por fora de jogo, marcaram logo no início do segundo tempo, por intermédio de Samu (48) e William Gomes (49).

O FC Porto, que a meio da semana perdeu com o Vitória de Guimarães e foi afastado da 'final four' da Taça da Liga, lidera a I liga com 37 pontos, mais cinco do que o Sporting, segundo, e mais oito do que o Benfica, terceiro, enquanto o Tondela é 16.º, com nove.

Tópicos Futebol Tondela Futebol Clube do Porto Sporting Clube de Portugal Sport Lisboa e Benfica Rodrigo Mora
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

FC Porto vence Tondela por 2-0 e reforça liderança