Sábado – Pense por si

Desporto

Quintanilha e Nuno Ribeiro condenados a 4 anos e 9 meses de prisão efetiva por esquema de doping da W52-FC Porto

Record 17:59
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Esta sexta-feira foi feita a leitura do acórdão do julgamento da operação 'Prova Limpa'.

O antigo patrão da W52-FC Porto Adriano Quintanilha e o então diretor desportivo da equipa de ciclismo Nuno Ribeiro foram esta 6.ª feira condenados a penas efetivas de quatro anos e nove meses de prisão pelo esquema de doping.

Adriano Quintanilha
Adriano Quintanilha

Durante a leitura do acórdão do julgamento da operação 'Prova Limpa', com 26 arguidos, incluindo ex-ciclistas, que decorreu num pavilhão anexo ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, o presidente do coletivo de juízes disse que, em súmula, "resultaram provados praticamente todos os factos" da acusação do Ministério Público (MP).

O tribunal deu como provado que Adriano Quintanilha pagava as substâncias dopantes e tinha sempre o poder de decisão final sobre as mesmas, enquanto o antigo corredor Nuno Ribeiro fazia a ligação com os ciclistas, adquiria os produtos ilícitos e dava instruções e orientações sobre as substâncias dopantes aos atletas, que foram condenados a penas suspensas ou ao pagamento de multas.

Tópicos Prisão Ciclismo Nuno Ribeiro Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Quintanilha e Nuno Ribeiro condenados a 4 anos e 9 meses de prisão efetiva por esquema de doping da W52-FC Porto