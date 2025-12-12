Quintanilha e Nuno Ribeiro condenados a 4 anos e 9 meses de prisão efetiva por esquema de doping da W52-FC Porto

O antigo patrão da W52-FC Porto Adriano Quintanilha e o então diretor desportivo da equipa de ciclismo Nuno Ribeiro foram esta 6.ª feira condenados a penas efetivas de quatro anos e nove meses de prisão pelo esquema de doping.



Adriano Quintanilha

Durante a leitura do acórdão do julgamento da operação 'Prova Limpa', com 26 arguidos, incluindo ex-ciclistas, que decorreu num pavilhão anexo ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, o presidente do coletivo de juízes disse que, em súmula, "resultaram provados praticamente todos os factos" da acusação do Ministério Público (MP).

O tribunal deu como provado que Adriano Quintanilha pagava as substâncias dopantes e tinha sempre o poder de decisão final sobre as mesmas, enquanto o antigo corredor Nuno Ribeiro fazia a ligação com os ciclistas, adquiria os produtos ilícitos e dava instruções e orientações sobre as substâncias dopantes aos atletas, que foram condenados a penas suspensas ou ao pagamento de multas.