Samu e FC Porto surpreendidos com chamada da GNR por parte do outro condutor envolvido em acidente

Samu e o FC Porto ficaram surpreendidos com a chamada das autoridades, no caso a GNR, por parte do condutor que se envolveu num acidente rodoviário com o avançado dos dragões, esta sexta-feira. De acordo com as informações recolhidas por Record, a colisão, da qual não resultaram feridos e se resumiu a danos materiais, aconteceu depois do treino da manhã, já ao início da tarde, quando o jogador recolhia ao seu domicílio.



Samu

Dado o facto dos condutores terem conversado e trocado documentação, tendo em vista a entrega do caso às respetivas seguradores, os azuis e brancos ficaram surpreendidos com a chamada da GNR, já depois de Samu ter deixado o local por entender que a situação estava tratada. Uma situação que terá resultado de uma eventual falha de comunicação entre o espanhol e o outro condutor, mas que está agora ultrapassada com a realização de novos contactos entre as partes e o caso já entregue às respetivas seguradoras.