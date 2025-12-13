Sábado – Pense por si

Desporto

Samu e FC Porto surpreendidos com chamada da GNR por parte do outro condutor envolvido em acidente

Record 17:10
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Colisão aconteceu esta sexta-feira, após o treino da manhã

Samu e o FC Porto ficaram surpreendidos com a chamada das autoridades, no caso a GNR, por parte do condutor que se envolveu num , esta sexta-feira. De acordo com as informações recolhidas por Record, a colisão, da qual não resultaram feridos e se resumiu a danos materiais, aconteceu depois do treino da manhã, já ao início da tarde, quando o jogador recolhia ao seu domicílio.

Samu
Samu

Dado o facto dos condutores terem conversado e trocado documentação, tendo em vista a entrega do caso às respetivas seguradores, os azuis e brancos ficaram surpreendidos com a chamada da GNR, já depois de Samu ter deixado o local por entender que a situação estava tratada. Uma situação que terá resultado de uma eventual falha de comunicação entre o espanhol e o outro condutor, mas que está agora ultrapassada com a realização de novos contactos entre as partes e o caso já entregue às respetivas seguradoras.

Tópicos Acidente (geral) Desastres acidentes e emergências Acidente rodoviário Acidente de transporte Guarda Nacional Republicana Futebol Clube do Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Levy Cordeiro
Gonçalo Levy Cordeiro

Greve geral ou prova de vida sindical?

Estes movimentos, que enchem a boca com “direitos dos trabalhadores” e “luta contra a exploração”, nunca se lembram de mencionar que, nos regimes que idolatram, como Cuba e a Venezuela, fazer greve é tão permitido como fazer uma piada com o ditador de serviço.

Menu shortcuts

Samu e FC Porto surpreendidos com chamada da GNR por parte do outro condutor envolvido em acidente