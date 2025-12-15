Sábado – Pense por si

Desporto

Frederico Varandas anuncia recandidatura à presidência do Sporting

Lusa 15 de dezembro de 2025 às 22:45
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Frederico Varandas lidera os leões desde 2018.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai recandidatar-se ao cargo do clube que lidera desde 2018, em eleições marcadas para março de 2026, anunciou esta segunda-feira o próprio durante um discurso na entrega dos Prémios Stromp, em Lisboa.

Frederico Varandas
Frederico Varandas DR

"Consideramos estar a meio da nossa missão. Na escola de onde venho, nunca se sai a meio de uma missão. Quero aqui anunciar que nos iremos recandidatar ao Sporting Clube de Portugal, nas eleições de março de 2026", anunciou o dirigente.

Frederico Varandas, de 46 anos, era diretor clínico dos 'leões' quando se candidatou pela primeira vez à presidência do emblema lisboeta, em 2018, tendo vencido com 42,32% dos votos, antes de ser reeleito para um segundo mandato em 2022, no qual duplicou a votação (85,8%).

Artigos Relacionados
Tópicos Eleições Frederico Varandas Sporting Clube de Portugal Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

Frederico Varandas anuncia recandidatura à presidência do Sporting