Frederico Varandas anuncia recandidatura à presidência do Sporting

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai recandidatar-se ao cargo do clube que lidera desde 2018, em eleições marcadas para março de 2026, anunciou esta segunda-feira o próprio durante um discurso na entrega dos Prémios Stromp, em Lisboa.



Frederico Varandas DR

"Consideramos estar a meio da nossa missão. Na escola de onde venho, nunca se sai a meio de uma missão. Quero aqui anunciar que nos iremos recandidatar ao Sporting Clube de Portugal, nas eleições de março de 2026", anunciou o dirigente.

Frederico Varandas, de 46 anos, era diretor clínico dos 'leões' quando se candidatou pela primeira vez à presidência do emblema lisboeta, em 2018, tendo vencido com 42,32% dos votos, antes de ser reeleito para um segundo mandato em 2022, no qual duplicou a votação (85,8%).