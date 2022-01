Será este o melhor livro de Javier Marías?

As mais lidas GPS

Até onde se pode ir para impedir o mal de vencer? Com Tomás Nevinson, o escritor espanhol explora este dilema moral e apresenta aquele que pode bem ser o melhor romance dos que publicou até hoje.

Um novo romance do escritor Javier Marías (n. 1951) é sempre um acontecimento. E este Tomás Nevinson, provavelmente o melhor de todos os que publicou até hoje, não constitui exceção. Aliás, traz consigo o aliciante de colocar no título o protagonista de Berta Isla, alegado alter ego do autor.