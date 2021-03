Decisão da Uber no Reino Unido pode pressionar outras plataformas no país e na Europa

A decisão da Uber de dar mais direitos aos seus condutores, bem-vinda no Reino Unido, poderá pressionar outras plataformas digitais no país e na Europa que prosperam na "gig economy".







Segundo o dicionário de Cambridge, "gig economy" é uma forma de trabalho baseada em pessoas que têm empregos temporários ou que fazem trabalhos como 'freelancers', pagas separadamente, em vez de trabalharem para um empregador fixo.Sindicatos e Governos falam de um passo na direção certa, na sequência do anúncio das medidas, uma estreia mundial para o gigante americano de aluguer de automóveis que foi forçado a agir após um revés em tribunal.A Uber concedeu aos seus mais de 70.000 motoristas britânicos o estatuto de "trabalhador assalariado", que lhes dá direito ao salário mínimo, férias pagas e acesso a um fundo de pensões.Este é um estatuto híbrido específico da legislação laboral britânica: mais do que o estatuto de trabalhador independente que tinham até então, mas menos do que um estatuto de trabalhador por conta de outrem.A plataforma teve de agir rapidamente precisamente um mês depois de uma retumbante derrota no Supremo Tribunal britânico, que decidiu em 19 de fevereiro que os motoristas podiam ser considerados como "trabalhadores" e, portanto, beneficiar de direitos sociais.Para David Osbourne, um motorista da Uber em Londres, citado pela AFP, foi "um passo na direção certa"."Pelo menos, estamos a receber um pouco mais de dinheiro", precisa David Osbourne."Mas ainda não chegou ao fim", disse Osbourne à AFP, uma vez que os benefícios serão concedidos a partir do momento em que o condutor aceitar um serviço, e não quando se ligar à aplicação.Para o sindicato britânico GMB, "outras empresas da 'gig economy' devem tomar nota. Este é o fim da estrada para um emprego independente desastroso".De acordo com Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown, citada pela AFP, a decisão de Uber "vai ter impacto em toda a 'gig economy'".É difícil ter uma estimativa precisa do número de pessoas que trabalham na economia gigante, mas a imprensa britânica menciona por vezes o número de 5,5 milhões.A Uber não deu qualquer indicação do impacto financeiro, mas dificilmente pode dar-se ao luxo de aumentar demasiado as suas tarifas, especialmente em Londres, onde a concorrência é feroz, sem perder quota de mercado.Por outro lado, os olhos poderiam voltar-se para as plataformas de entrega de alimentos, tais como a Uber Eats, subsidiária de Uber, ou a Deliveroo.Os trabalhadores de entregas da Deliveroo estão de facto à espera da decisão do Tribunal de Recurso de Londres para avaliarem se podem beneficiar de um acordo coletivo.Mas esta mudança pode também ter consequências na Europa, onde as coisas estão a avançar nestas questões, particularmente em Espanha, que agora considera automaticamente os trabalhadores de entregas ao domicílio de todas as plataformas digitais como empregados.A decisão de Uber "deve ser tomada em consideração pela Comissão Europeia", de acordo com Streeter.Bruxelas lançou uma consulta sobre os direitos dos trabalhadores da plataforma e poderá decidir sobre nova legislação até ao final do ano.Mas Ludovic Voet da Confederação Europeia de Sindicatos (CES) adverte contra o estatuto híbrido proposto no Reino Unido."Somos contra a promoção de um terceiro estatuto que seja um estatuto de empregado, menos protegido do que o atual estatuto de empregado, mas também menos independente e menos flexível do que o estatuto de trabalhador por conta própria. Não seria uma melhoria", disse Voet à AFP.O mesmo é verdade em França, onde o Tribunal de Recurso reconheceu um antigo motorista como empregado em 2020, embora esta decisão não tenha tido muito efeito."O Governo francês tem feito tudo durante mais de um ano para propor um estatuto de terceiro. Pedimos-lhe que deixe de impedir que os condutores sejam requalificados", disse Jerome Giusti, um advogado à AFP, que defende os condutores de Uber.Para Brahim Ben Ali, secretário do sindicato francês INV, que agrupa cerca de 2.000 condutores de TVDE (Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a Partir de Plataforma Eletrónica) e um opositor vocal da companhia americana, o anúncio de Uber "é fumo e espelhos"."Querem colocar-nos no terceiro estatuto para que a União Europeia, por sua vez, nos traga nessa direção. Um verdadeiro empregado tem uma verdadeira proteção social. Não cabe a Uber decidir, existe uma lei laboral, deve ser respeitada", refere.